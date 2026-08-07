Молдавия выдала России обвиняемых в афере с жильём в Сочи на 88 млн рублей

Молдавия передала России двух мужчин, обвиняемых в мошенничестве с инвестициями в строительство жилья в Сочи. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Из Молдавии в Россию депортировали обвиняемых в афере. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

По данным ведомства, по инициативе российской стороны из республики депортировали Владимира Папазяна и Владимира Аллахвердяна. Им предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что с октября 2017 года по июль 2021 года фигуранты вместе с сообщниками убеждали граждан вкладывать деньги в строительство многоквартирных домов в Сочи. По версии правоохранителей, обещанные объекты так и не были построены, а полученные средства участники схемы присвоили.

В Генпрокуратуре заявили, что жертвами аферы стали 48 человек, а общий ущерб превысил 88 млн рублей.

После задержания власти Молдавии приняли решение передать обвиняемых российской стороне. Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в аэропорту Кишинёва мужчин передали сотрудникам российского Национального центрального бюро Интерпола.

Ранее Life.ru рассказывал, как на Пхукете задержали россиянина, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Мужчину подозревают в организации преступной группы. После задержания его доставили в полицию, а затем планируют экстрадировать в Россию.