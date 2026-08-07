Хуснуллин назвал условие для строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской

Идея строительства подводного тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Чукотку и Аляску, не является фантастической с технологической точки зрения. Однако реализация проекта возможна только при наличии убедительного экономического расчёта. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

По словам чиновника, современные проходческие комплексы уже сейчас могут преодолевать 250–300 метров в месяц, а потому технических препятствий для реализации идеи нет. Главный вопрос — в экономике.

При этом Хуснуллин подчеркнул, что перед запуском столь масштабного проекта необходимо развить транспортную инфраструктуру на российской стороне. Без дорог внутри страны прямой выход к Берингову проливу не принесёт пользы.

Напомним, на ПМЭФ анонсировали подписание соглашения о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, который уже называют проектом «Путин – Трамп». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил, что строительству тоннеля быть — этот объект важен не только с экономической точки зрения, но и для укрепления двусторонних связей и геополитических позиций.