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7 августа, 11:38

Словил стоп-кран: «Искандер» и «Герань» уничтожили военный состав в Днепропетровской области

ВС РФ уничтожили эшелон ВСУ с помощью «Герани» и «Искандера»

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения железнодорожного эшелона с военной техникой Вооружённых сил Украины. Цель поражена в районе населённого пункта Вишневое Днепропетровской области. Сначала беспилотник «Герань» нанёс удар по локомотиву, обездвижив состав, а затем эшелон был поражён ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер».

ВС РФ уничтожили эшелон ВСУ в Днепропетровской области с помощью «Герани» и «Искандера». Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, цели успешно поражены. Уничтожены локомотив и радиолокационная станция AN/TPQ-53, находившаяся в составе эшелона. Также Минобороны показало видео удара «Герани» по железнодорожному локомотиву в населённом пункте Лозовая Харьковской области.

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Ранее российская авиация ударила авиабомбами ФАБ-500 по подземному пункту размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» в Херсоне. Разведывательно-ударные беспилотники Целя с передовых позиций в прибрежной зоне Днепра нанесли удар. По данным разведки, ликвидированы: свыше взвода личного состава, предположительно несколько иностранных специалистов, около двух тонн взрывчатых материалов, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для наблюдения и комплексы управления БПЛА.

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Александра Мышляева
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