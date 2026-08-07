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7 августа, 11:32

Хуснуллин допустил снижение ввода жилья в РФ без новых мер поддержки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Объёмы ввода жилья в России могут начать сокращаться, если не появятся дополнительные меры поддержки отрасли и не снизится ключевая ставка. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Чудес не бывает. Если не будет дополнительных действий со стороны государства, существенно не снизится ставка Центробанка — да», — сказал Хуснуллин в интервью ТАСС.

По его словам, строительная отрасль работает с большим временным лагом. В среднем инвестиционный цикл занимает около трёх лет, поэтому нынешние показатели стали результатом решений, принятых несколько лет назад.

Хуснуллин напомнил, что рекордные объёмы ввода в 2025 году были обеспечены проектами, запущенными ещё в 2023-м. При этом результат 2026 года во многом зависит от ситуации 2024 года, когда начали ужесточаться условия ипотечного кредитования.

Вице-премьер отметил, что сокращение финансирования и запуск меньшего числа новых проектов неизбежно отразятся на объёмах строительства. Если не принять дополнительных мер уже сейчас, наиболее заметное снижение может проявиться в 2029–2030 годах.

При этом в правительстве рассчитывают, что в 2026 году удастся ввести около 100 млн квадратных метров жилья. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял около 110 млн квадратных метров, а в 2025-м — порядка 108 млн.

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Напомним, Центробанк 24 июля снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 14% годовых, это десятое снижение подряд с начала цикла смягчения в июне 2025 года, следующее заседание — 11 сентября. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительство и продажи жилья продолжаются, хотя есть небольшие задержки из-за ипотеки, но ситуация нормальная. На вопрос о возможном снижении цен он не ответил, только развёл руками.

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Анастасия Никонорова
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