Хуснуллин допустил снижение ввода жилья в РФ без новых мер поддержки

Объёмы ввода жилья в России могут начать сокращаться, если не появятся дополнительные меры поддержки отрасли и не снизится ключевая ставка. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Чудес не бывает. Если не будет дополнительных действий со стороны государства, существенно не снизится ставка Центробанка — да», — сказал Хуснуллин в интервью ТАСС.

По его словам, строительная отрасль работает с большим временным лагом. В среднем инвестиционный цикл занимает около трёх лет, поэтому нынешние показатели стали результатом решений, принятых несколько лет назад.

Хуснуллин напомнил, что рекордные объёмы ввода в 2025 году были обеспечены проектами, запущенными ещё в 2023-м. При этом результат 2026 года во многом зависит от ситуации 2024 года, когда начали ужесточаться условия ипотечного кредитования.

Вице-премьер отметил, что сокращение финансирования и запуск меньшего числа новых проектов неизбежно отразятся на объёмах строительства. Если не принять дополнительных мер уже сейчас, наиболее заметное снижение может проявиться в 2029–2030 годах.