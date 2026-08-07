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7 августа, 11:50

Gemini слил секрет разработчика? Пользователи заподозрили ИИ Google в чтении документов

Пользователи заподозрили Gemini в доступе к закрытым документам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Пользователи заподозрили нейросеть Gemini от Google в доступе к закрытым документам после необычного случая с ещё не анонсированной игрой. История быстро распространилась в соцсетях.

По словам разработчика, один из игроков попросил Gemini рассказать о будущем контенте проекта. В ответ искусственный упомянул имя персонажа, которое автор нигде не публиковал.

Позже разработчик подтвердил, что нейросеть действительно указала правильное имя. При этом, как утверждает автор игры, эта информация хранилась только в его личном документе Google и не была доступна публично.

В Google заявили, что Gemini не получает доступ к закрытым документам пользователей без их разрешения. Каким образом нейросеть смогла назвать неопубликованные данные, компания не пояснила. История уже вызвала активное обсуждение среди пользователей, обеспокоенных вопросами конфиденциальности.

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Встаёт вопрос о том, какие личные данные вообще можно доверять нейросети, чтобы потом не пожалеть об этом. Ранее Life.ru рассказывал, что ни в коем случае нельзя показывать искусственному интеллекту. Эксперты говорят, что после отправки пользователь теряет контроль над тем, как и где будут храниться эти данные.

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Владимир Озеров
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