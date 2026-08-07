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7 августа, 11:47

Охотившийся на тёщу с автоматом 92-летний «целитель» оказался ещё и «Императором России»

В лесном доме осуждённого 92-летнего «целителя» нашли арсенал с огнестрелом

Леонид России в зале суда. Обложка © Пресс-служба объединённых судов Москвы

Леонид России в зале суда. Обложка © Пресс-служба объединённых судов Москвы

Несколько единиц огнестрельного оружия обнаружили в лесном доме 92-летнего «целителя» по имени Леонид России после его задержания. Об этом пишет KP.ru.

Среди найденного оказались укороченный автомат АК-74 и чешский пистолет-пулемёт «Скорпион». Мужчина утверждал, что оружие передал знакомый «на всякий случай», поскольку он живёт один в доме под Клином. Обыск провели после неудавшегося нападения на родственников бывшей спутницы пенсионера. Покинув место происшествия, фигурант выбросил автомат в мусорный контейнер. Следователи установили, что перед нападением он приезжал к дому на разведку и интересовался возможностью приобрести глушитель.

Леонид называл себя «Императором России», практиковал «лечение энергиями» и представлялся отставным генералом ФСБ, хотя в действительности им не являлся. Свои действия он объяснял убеждением, что мать его бывшей спутницы состоит в тайной группировке и якобы убивает людей с помощью бактерий.

Экспертиза выявила у пенсионера смешанное расстройство личности, однако специалисты признали, что он осознавал характер своих поступков. Принудительное лечение ему не назначили.

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Напомним, Зеленоградский суд приговорил 92-летнего «целителя» к 11 годам колонии за покушение на убийство и незаконное хранение оружия. Защита намерена обжаловать решение.

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Юрий Лысенко
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