ЕС ввёл санкции против пяти россиян из-за поддержки ВПК
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Европейский союз включил в санкционный список пятерых россиян, ответственных за поддержку военно-промышленного комплекса РФ. В перечень вошли руководители предприятий оборонного и приборостроительного сектора.
Среди них — гендиректор Красноярского машиностроительного завода Александр Дюкарев, руководитель «Серпуховского завода «Металлист» Рамиль Бадгутдинов, директор «ИРЗ-Связи» Сергей Башков, гендиректор ООО «Аэромакс» Сергей Бессонов и гендиректор Научно-исследовательского института точных приборов Виктор Иванов.
Ранее Лондон обновил санкционный список против России, добавив в него 12 юридических лиц, одного частного лица и шесть морских судов. Соответствующие изменения опубликованы на сайте британского внешнеполитического ведомства. Новые ограничения коснулись банковской сферы — под них подпали Росэксимбанк, «Центр инвест», Реалист-банк, «Ставр», Телепорт-банк и Оней-банк.
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