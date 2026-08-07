ЕС ввёл санкции против пяти россиян из-за поддержки ВПК

Европейский союз включил в санкционный список пятерых россиян, ответственных за поддержку военно-промышленного комплекса РФ. В перечень вошли руководители предприятий оборонного и приборостроительного сектора.

«Штампуют рестрикции»: В Посольстве РФ ответили на новые санкции Британии против банков и судов

«Штампуют рестрикции»: В Посольстве РФ ответили на новые санкции Британии против банков и судов

Ранее Лондон обновил санкционный список против России, добавив в него 12 юридических лиц, одного частного лица и шесть морских судов. Соответствующие изменения опубликованы на сайте британского внешнеполитического ведомства. Новые ограничения коснулись банковской сферы — под них подпали Росэксимбанк, «Центр инвест», Реалист-банк, «Ставр», Телепорт-банк и Оней-банк.