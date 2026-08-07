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7 августа, 11:45

ЕС ввёл санкции против пяти россиян из-за поддержки ВПК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Европейский союз включил в санкционный список пятерых россиян, ответственных за поддержку военно-промышленного комплекса РФ. В перечень вошли руководители предприятий оборонного и приборостроительного сектора.

Среди них — гендиректор Красноярского машиностроительного завода Александр Дюкарев, руководитель «Серпуховского завода «Металлист» Рамиль Бадгутдинов, директор «ИРЗ-Связи» Сергей Башков, гендиректор ООО «Аэромакс» Сергей Бессонов и гендиректор Научно-исследовательского института точных приборов Виктор Иванов.

«Штампуют рестрикции»: В Посольстве РФ ответили на новые санкции Британии против банков и судов
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Ранее Лондон обновил санкционный список против России, добавив в него 12 юридических лиц, одного частного лица и шесть морских судов. Соответствующие изменения опубликованы на сайте британского внешнеполитического ведомства. Новые ограничения коснулись банковской сферы — под них подпали Росэксимбанк, «Центр инвест», Реалист-банк, «Ставр», Телепорт-банк и Оней-банк.

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Александра Мышляева
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