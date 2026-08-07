«Кроссовки хотел украсть»: Подростка задержали за нападение на девочку на Сахалине

В Южно-Сахалинске установили личность и задержали напавшего на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома. Им оказался 17-летний местный житель, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, пишет ТАСС.

По предварительной версии, инцидент произошёл днём 6 августа. Молодой человек начал преследовать школьницу, когда та зашла в дом.

Он дождался момента, пока девочка откроет входную дверь квартиры, и сразу после этого совершил нападение. Однако школьница не растерялась и начала громко кричать, чем спугнула преследователя.

Кадры произошедшего позже появились в соцсетях. Видеозапись на своей странице опубликовала мать пострадавшей.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемого вычислили и поймали уже на следующий день, 7 августа. В беседе со следователями задержанный объяснил мотив своего поступка.

Со слов подростка, причиной стала попытка кражи обуви. «Сказал, что кроссовки хотел украсть», — привели детали допроса в пресс-службе.

Сейчас действиям несовершеннолетнего дают правовую оценку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабёж.

Ход и результаты расследования находятся на особом контроле надзорного ведомства. В прокуратуре Сахалинской области сообщили, что дальнейшая работа по делу координируется штабом областного надзорного органа.