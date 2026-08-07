Минпромторг: В России не планируют сокращать перечень для параллельного импорта

Перечень товаров для параллельного импорта пока сокращать не будут. Об этом заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, список останется в том виде, в котором он был обновлён в мае.

«Пока нет. Пока перечень останется в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае», — ответил он на вопрос, планируется ли сокращать перечень параллельного импорта.

Механизм параллельного импорта действует в России с 2022 года — после ухода зарубежных брендов. В конце мая из перечня убрали электробритвы Braun, средства Biorepair, а также некоторые позиции ноутбуков, компьютеров и серверов. Пока новых изменений не планируется.

Ранее поставки одежды из США в Россию выросли в 2,4 раза за первые пять месяцев 2026 года по сравнению с прошлым годом. Всего ввезли на 22,1 млн долларов. Особенно вырос импорт женской одежды — костюмов, платьев, брюк и юбок: поставки увеличились в три раза, до 9,2 млн долларов. Аксессуары и детали одежды тоже показали трёхкратный рост — до 4,6 млн долларов.