Что скрывают за семью печатями: Политолог объяснил череду самоубийств в сверхсекретном подразделении США

Серия самоубийств в Киберкомандовании США вызвала вопросы о том, что происходит внутри одного из самых закрытых военных подразделений страны. Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Life.ru рассказал, что трагедии могут быть связаны не только с психологической нагрузкой, но и с внутренними проблемами системы.

Естественно, скорее всего, это связано с тем, чтобы скрыть какие-то нарушения, и они, как правило, связаны с деньгами. Есть такие варианты. Есть случаи, когда употребляют наркотики, и это переходит все границы, становится причиной ухода из жизни Андрей Кошкин Политолог

Ситуация, когда человека ставят перед фактом его участия в некой теневой схеме, создаёт колоссальное психологическое давление. Осознание причастности к серьёзному должностному проступку или факту исчезновения ресурсов способно загнать в тупик даже закалённого офицера. В закрытых структурах подобный груз ответственности переживается особенно остро, подчеркнул эксперт.

Скорее всего, нынешняя волна трагедий в Киберкомандовании США связана именно с личными обстоятельствами. А эти обстоятельства, как правило, тесно переплетаются с накопившимися служебными противоречиями и страхом разоблачения, резюмировал Кошкин.

Напомним, что Киберкомандование США начало проверку после серии самоубийств среди военнослужащих и сотрудников, связанных с подразделением. По данным агентства, с начала июня по начало июля покончили с собой как минимум пять человек.