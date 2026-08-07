Создатели финансовой пирамиды, обманувшие 130 пенсионеров, получили крупные сроки

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор создателям финансовой пирамиды АФК «Наследние», рассказали в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы. Члены организованной преступной группы получили суровое наказание — от шести до 12 лет лишения свободы. Все шестеро признаны виновными по статье «Мошенничество».

«Им назначены различные сроки наказания (от 6 до 12 лет) в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, одной осужденной наказание назначено условно с испытательным сроком. Наказание всем назначено со штрафами, общая сумма которых составила 4,1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также Фемида удовлетворила гражданские иски жертв финансовой пирамиды — порядка 130 пенсионеров. В их счёт возмещён причинённый ущерб — свыше 38,7 миллиона рублей. Наложен арест на имущество осуждённых, в том числе квартиры и земельные участки в Подмосковье.

Ранее в Москве задержали троих человек, которых подозревают в хищении 25 миллионов рублей у инвесторов. Они вложились в «выгодные предложения» компании по производству и обжарке кофе. Однако выплачивать обещанные проценты организаторы пирамиды не намеревались.