Объявил голодовку в «Чёрном дельфине»: прокуратура выехала к пожизненно осуждённому Арашукову

Осуждённый на пожизненный срок бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку в колонии «Черный дельфин». Прокуратура Оренбургской области организовала проверку по данному факту и направила сотрудников в учреждение.

Представители надзорного ведомства подтвердили ТАСС, что устанавливают все обстоятельства случившегося и дают им оценку. Сотрудники уже выехали в ИК-6, где содержится заключенный.

Ранее сообщалось, что 1 августа бывший парламентарий отказался от пищи. Адвокат заключённого пояснил: причиной стало помещение в штрафной изолятор. Осуждённый требует обеспечить ему нормальные, по его мнению, условия для трудовой деятельности.

Напомним, Арашукова задержали прямо в Совете Федерации в январе 2019 года. В декабре 2022-го Мосгорсуд приговорил его и отца Рауля к высшей мере наказания. Их признали виновными в создании преступной группы, организации двух убийств и хищениях газа на 4,4 млрд рублей.

Уже находясь в колонии, экс-сенатор стал фигурантом дела о даче взятки. По версии следствия, через адвоката он передал сотруднику УФСИН 3 млн рублей за привилегированные условия содержания.

В январе 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга добавил к сроку ещё 10 лет и назначил штраф в 120 млн рублей. Апелляционная инстанция 18 марта оставила этот вердикт без изменений. Кассация подтвердила решение 5 августа.