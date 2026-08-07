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7 августа, 11:30

Объявил голодовку в «Чёрном дельфине»: прокуратура выехала к пожизненно осуждённому Арашукову

Прокуратура начала проверку после голодовки экс-сенатора Арашукова в колонии

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Осуждённый на пожизненный срок бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку в колонии «Черный дельфин». Прокуратура Оренбургской области организовала проверку по данному факту и направила сотрудников в учреждение.

Представители надзорного ведомства подтвердили ТАСС, что устанавливают все обстоятельства случившегося и дают им оценку. Сотрудники уже выехали в ИК-6, где содержится заключенный.

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Ранее сообщалось, что 1 августа бывший парламентарий отказался от пищи. Адвокат заключённого пояснил: причиной стало помещение в штрафной изолятор. Осуждённый требует обеспечить ему нормальные, по его мнению, условия для трудовой деятельности.

Напомним, Арашукова задержали прямо в Совете Федерации в январе 2019 года. В декабре 2022-го Мосгорсуд приговорил его и отца Рауля к высшей мере наказания. Их признали виновными в создании преступной группы, организации двух убийств и хищениях газа на 4,4 млрд рублей.

Уже находясь в колонии, экс-сенатор стал фигурантом дела о даче взятки. По версии следствия, через адвоката он передал сотруднику УФСИН 3 млн рублей за привилегированные условия содержания.

Арашуков через взятку хотел устроиться в сувенирный цех в колонии
Арашуков через взятку хотел устроиться в сувенирный цех в колонии

В январе 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга добавил к сроку ещё 10 лет и назначил штраф в 120 млн рублей. Апелляционная инстанция 18 марта оставила этот вердикт без изменений. Кассация подтвердила решение 5 августа.

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Никита Никонов
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