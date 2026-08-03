Кондиционер не положен: Арашуков получил 10 суток ШИЗО за отказ работать в жару

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Чёрный дельфин», поместили на десять суток в штрафной изолятор. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Дмитрий Трубников.

Защитник уточнил, что решение администрация колонии приняла в субботу. Причиной взыскания стал отказ Арашукова выходить на работу в качестве швеи-моториста. Осуждённый мотивировал свои действия тем, что в помещении, где ему предстояло трудиться, полностью отсутствует вентиляция и стоит невыносимая жара.