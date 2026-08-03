Кондиционер не положен: Арашуков получил 10 суток ШИЗО за отказ работать в жару
Экс-сенатор Арашуков отказался работать в жару и получил 10 суток ШИЗО
Обложка © РИА Новости / Антон Денисов
Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Чёрный дельфин», поместили на десять суток в штрафной изолятор. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Дмитрий Трубников.
Защитник уточнил, что решение администрация колонии приняла в субботу. Причиной взыскания стал отказ Арашукова выходить на работу в качестве швеи-моториста. Осуждённый мотивировал свои действия тем, что в помещении, где ему предстояло трудиться, полностью отсутствует вентиляция и стоит невыносимая жара.
Напомним, Рауф Арашуков отбывает пожизненное заключение за организацию заказных убийств зампреда движения «Адыге-Хасэ» и советника президента Карачаево-Черкесии. Аналогичный приговор был вынесен и его отцу Раулю, которого присяжные признали создателем преступного сообщества. Уже находясь в колонии, экс-парламентарий рассчитывал на особые условия содержания. По имеющейся информации, он заплатил крупную сумму за возможность пользоваться телефоном, получать элитные передачи, добиваться свиданий и даже самостоятельно выбирать сокамерника. При этом через взятку, он рассчитывал получить место в сувенирном цехе колонии.
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