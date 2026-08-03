Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 13:36

Кондиционер не положен: Арашуков получил 10 суток ШИЗО за отказ работать в жару

Экс-сенатор Арашуков отказался работать в жару и получил 10 суток ШИЗО

Обложка © РИА Новости / Антон Денисов

Обложка © РИА Новости / Антон Денисов

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Чёрный дельфин», поместили на десять суток в штрафной изолятор. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Дмитрий Трубников.

Защитник уточнил, что решение администрация колонии приняла в субботу. Причиной взыскания стал отказ Арашукова выходить на работу в качестве швеи-моториста. Осуждённый мотивировал свои действия тем, что в помещении, где ему предстояло трудиться, полностью отсутствует вентиляция и стоит невыносимая жара.

«Только на воде»: Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в «Чёрном дельфине»
«Только на воде»: Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в «Чёрном дельфине»

Напомним, Рауф Арашуков отбывает пожизненное заключение за организацию заказных убийств зампреда движения «Адыге-Хасэ» и советника президента Карачаево-Черкесии. Аналогичный приговор был вынесен и его отцу Раулю, которого присяжные признали создателем преступного сообщества. Уже находясь в колонии, экс-парламентарий рассчитывал на особые условия содержания. По имеющейся информации, он заплатил крупную сумму за возможность пользоваться телефоном, получать элитные передачи, добиваться свиданий и даже самостоятельно выбирать сокамерника. При этом через взятку, он рассчитывал получить место в сувенирном цехе колонии.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Рауф Арашуков
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar