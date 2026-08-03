«Только на воде»: Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в «Чёрном дельфине»

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное в самой суровой колонии России, объявил голодовку. Он требует от администрации «Чёрного дельфина» создать ему нормальные условия для работы. С 1 августа он находится в ШИЗО и, по словам его адвоката, пьёт только воду.

«Голодовка объявлена в субботу, 1 августа. На воде только», — приводит ТАСС слова адвоката Арашукова.

2 июня адвокат сообщал, что Арашуков вышел на работу в «индивидуальный» швейный цех. Однако теперь, судя по всему, доступ к работе ему ограничен.

Напомним, Рауф Арашуков отбывает пожизненное за организацию убийств зампреда молодёжного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова — тот же срок по этому делу получил и его отец. Вердикт присяжных гласил: Рауль Арашуков создал преступное сообщество, а сын участвовал в его деятельности. Экс-парламентарий надеялся, что ему предоставят особые условия содержания и, по имеющимся данным, заплатил немалую сумму за телефонные разговоры, свидания, элитные передачи и право самому выбирать соседа по камере.