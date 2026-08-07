«Не нишево звучит»: Актёр Тимофей Кочнев раскрыл свои зумерские увлечения
Актёр Тимофей Кочнев признался, что любит делать браслеты из камней с женой
Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов
Если бы появилась возможность попасть в любую анимационную вселенную, 19-летний актёр Тимофей Кочнев выбрал бы «Гравити Фолз». Он признался в интервью kp.ru, что в такое путешествие отправился бы вместе с женой, актрисой Таисией Калининой.
Среди своих увлечений артист назвал игру на гитаре и ханге — необычном ударном инструменте с медитативным звучанием. Также он увлекается аниме, а интерес к музыке разделяет с супругой.
«Я делаю браслетики из камней вместе с женой. Всякие разные. Это, наверное, не нишево звучит», — подчеркнул звёздный зумер.
Ранее супруги Кочнев и Калинина рассказали, что планируют заводить детей не раньше 25 лет. По их словам, прежде они хотят укрепиться в профессии и семейной жизни.
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