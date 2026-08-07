Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 12:21

«Не нишево звучит»: Актёр Тимофей Кочнев раскрыл свои зумерские увлечения

Актёр Тимофей Кочнев признался, что любит делать браслеты из камней с женой

Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Если бы появилась возможность попасть в любую анимационную вселенную, 19-летний актёр Тимофей Кочнев выбрал бы «Гравити Фолз». Он признался в интервью kp.ru, что в такое путешествие отправился бы вместе с женой, актрисой Таисией Калининой.

Среди своих увлечений артист назвал игру на гитаре и ханге — необычном ударном инструменте с медитативным звучанием. Также он увлекается аниме, а интерес к музыке разделяет с супругой.

«Я делаю браслетики из камней вместе с женой. Всякие разные. Это, наверное, не нишево звучит», — подчеркнул звёздный зумер.

Ургант вывел в свет молодую жену и рассказал, о чём сильно жалеет в их отношениях
Ургант вывел в свет молодую жену и рассказал, о чём сильно жалеет в их отношениях

Ранее супруги Кочнев и Калинина рассказали, что планируют заводить детей не раньше 25 лет. По их словам, прежде они хотят укрепиться в профессии и семейной жизни.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar