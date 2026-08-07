Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявление президента Польши Кароля Навроцкого о России, назвав его проявлением «польского стыда». Соответствующий комментарий дипломат опубликовала в своём Telegram-канале.

Поводом стали слова польского лидера, который на встрече со сторонниками заявил, что Польша поможет везде, где «бьют москаля». Кроме того, Навроцкий сказал, что, по его мнению, Украина должна «держать Россию подальше от Польши».

Комментируя эти высказывания, Захарова заявила, что президент Польши и элита страны регулярно использует русофобскую риторику. Она также напомнила, что ещё во время работы директором Музея Второй мировой войны в Гданьске Навроцкий критиковал исполнение советской песни «Тёмная ночь».

По словам представителя МИД, нынешние заявления польского президента являются следствием «исторических комплексов».

«Навроцкого очевидно корёжит от того факта, что его нация обязана своим существованием Красной армии. Поэтому он и ему подобные мстят, отыгрываясь на советских памятниках, воюя с мёртвыми советскими Героями — русскими, белорусами, украинцами, татарами, евреями и представителями других народов СССР», — отметила Захарова.

В завершение своего комментария дипломат заявила, что именно так, по её мнению, «выглядит польский стыд».

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава продолжит поддерживать Украину, поскольку та, по его словам, «бьёт москалей». При этом он подчеркнул, что не допустит появления на территории Польши символики украинских националистов и «флагов бандеровцев». Видимо, на их присутствие в нескольких сотнях километров польский политик уже готов закрыть глаза.