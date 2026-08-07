У берегов Одессы после удара загорелось судно

У побережья Одессы после авиаудара загорелось судно. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

На опубликованных изданием кадрах видно находящееся в море судно, над которым поднимается густой столб чёрного дыма. Название корабля, его принадлежность и характер возможного груза не уточняются. Сведений о состоянии экипажа и масштабах повреждений также пока нет.

Ранее военный эксперт сообщил, что работники портов Одессы, Николаева и Измаила готовятся к увольнениям из-за простоев. За неделю ни одно крупное судно не зашло в эти гавани после ударов российской армии. Сотрудники не знают, возобновятся ли перевозки, и многие уже ожидают потери работы.