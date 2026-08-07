Количество разрешённых к открытию сезона пляжей Анапы возросло до 105

Допуск к открытию получили 105 пляжей Анапы. Об этом сообщило правительство России.

Ещё четыре участка побережья проходят экспертизу Роспотребнадзора. На территориях, пострадавших после разлива нефтепродуктов, завершили отсыпку нового песка.

Ликвидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе продолжается. Водолазы очищают дно Чёрного моря от нефтесодержащих отходов. По данным кабмина, специалисты совершили 22,75 тысячи погружений и подняли на поверхность 22,45 тысячи мешков с загрязнёнными материалами.

В конце июля Life.ru рассказывал, что в Анапе завершили восстановление пляжей после ликвидации последствий ЧС с танкерами у Керченского пролива в 2024 году. На 12 километрах береговой линии уложили новый слой песка толщиной не менее полуметра, всего доставили более 446 тысяч кубометров материала. После отсыпки песок просушили и просеяли спецтехникой.