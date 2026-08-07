В Петербурге четверо подростков со снаряжением пытались покорить Смольный собор

В Петербурге задержали четырёх подростков, которые пытались залезть на крышу Смольного собора. Они использовали альпинистское снаряжение — трос и карабины. Инцидент произошёл ночью, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

«Росгвардейцы задержали четверых молодых людей в возрасте от 16 до 17 лет, которые, используя альпинистский трос с карабинами, пытались с тыльной стороны здания подняться по водосточной трубе на крышу», — говорится в сообщении.

Как оказалось, ребята познакомились в мессенджере и договорились встретиться, чтобы сделать эффектные фото для соцсетей.

Смольный собор — памятник архитектуры XVIII века, признанный шедевром русского барокко. Он входит в состав объекта культурного наследия федерального значения. Подростков задержала Росгвардия. Им грозит ответственность за попытку проникновения на охраняемый объект.

До этого московские школьники незаконно залезли на главный купол храма Христа Спасителя — на высоту более 100 метров. За это им грозит до шести лет колонии или крупный штраф. Зачинщиком оказался 18-летний одиннадцатиклассник, который увлекается руфингом — до этого он покорил 34 московские высотки и хвастался этим в интернете. Теперь в его коллекции оказался купол храма.