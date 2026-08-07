В Запорожской области ввели региональный режим ЧС техногенного характера

В Запорожской области ввели режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Причиной стали продолжительное отключение электричества и последовавшие за ним перебои с водой, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По словам главы региона, энергоснабжение было нарушено после атаки на объекты критической инфраструктуры. Новый режим позволит властям быстрее привлекать ресурсы для устранения последствий и расширить помощь населению.

Муниципальным администрациям поручено организовать подвоз питьевой и технической воды в социальные учреждения, многоэтажные дома и отдалённые районы. Отдельное внимание уделят пожилым людям и гражданам с инвалидностью — им воду будут доставлять адресно.

В Бердянске воду подают с 17:00 до 21:00, а в Приазовском, Приморском и Васильевском округах — преимущественно с 15:00 до 21:00. В Акимовском округе снабжение организовано утром и вечером, в Токмакском и Пологовском — дважды в сутки.

В Мелитополе график пока формируют за счёт перераспределения давления. Выше третьего этажа вода по-прежнему не поступает, поэтому подвоз к многоэтажкам планируют усилить. В Каменско-Днепровском округе снабжение возобновляется по мере появления электричества.

На днях Life.ru рассказывал, что значительная часть населённых пунктов Запорожской области осталась без электричества. Аварийные бригады приступили к восстановлению сетей, скорость работ зависит от оперативной обстановки. Специалисты трудятся там, где можно обеспечить безопасность ремонтных бригад. Точные сроки возвращения света не называются.