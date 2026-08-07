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7 августа, 13:23

Пожар на складе в Брянске локализовали на трёх тысячах «квадратов»

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Пожар на складе с автомобильными маслами и лакокрасочными материалами в Брянске локализовали на трёх тысячах квадратных метров. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой внутри склада и удалённостью водоисточников», — сказал собеседник ТАСС.

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Напомним, четыре человека пострадали при пожаре на складе в Брянске. Огонь охватил одноэтажное здание на улице Олега Кошевого.

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Матвей Константинов
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