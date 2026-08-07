Пожар на складе в Брянске локализовали на трёх тысячах «квадратов»
Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru
Пожар на складе с автомобильными маслами и лакокрасочными материалами в Брянске локализовали на трёх тысячах квадратных метров. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС России.
«Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой внутри склада и удалённостью водоисточников», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, четыре человека пострадали при пожаре на складе в Брянске. Огонь охватил одноэтажное здание на улице Олега Кошевого.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.