Портал на Лысой горе: Пьяный сочинец побил два авто для перехода в другой мир, но телепортируют его в суд

Пьяный 24-летний парень повредил две припаркованные иномарки в Сочи, приняв их за порталы в другое измерение. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сочинец громит машины в поисках портала. Видео © Telegram / 23 МВД

Инцидент произошёл в микрорайоне Лысая Гора. Молодой человек помял кузов автомобиля Honda, после чего разбил лобовое стекло Chevrolet.

Полицейские изучили записи камер наблюдения и нашли подозреваемого у него дома. К этому моменту парень уже протрезвел, однако продолжал утверждать, что пытался отыскать «телепорт».

Ущерб владельцам автомобилей оценили в 420 тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили уголовные дела об умышленном повреждении чужого имущества. За несостоявшееся путешествие между мирами молодому человеку теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Башкирии, который разбил кирпичом машину бывшей жены. Мужчина продолжал громить автомобиль даже после приезда полицейских.