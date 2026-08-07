Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 13:46

Портал на Лысой горе: Пьяный сочинец побил два авто для перехода в другой мир, но телепортируют его в суд

В Сочи парень разгромил две машины в поисках телепорта в другой мир

Пьяный 24-летний парень повредил две припаркованные иномарки в Сочи, приняв их за порталы в другое измерение. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сочинец громит машины в поисках портала. Видео © Telegram / 23 МВД

Инцидент произошёл в микрорайоне Лысая Гора. Молодой человек помял кузов автомобиля Honda, после чего разбил лобовое стекло Chevrolet.

Полицейские изучили записи камер наблюдения и нашли подозреваемого у него дома. К этому моменту парень уже протрезвел, однако продолжал утверждать, что пытался отыскать «телепорт».

Ущерб владельцам автомобилей оценили в 420 тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили уголовные дела об умышленном повреждении чужого имущества. За несостоявшееся путешествие между мирами молодому человеку теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

В Башкирии пьяная пенсионерка устроила заезд на ретробайке и попала в руки ГАИ
В Башкирии пьяная пенсионерка устроила заезд на ретробайке и попала в руки ГАИ

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Башкирии, который разбил кирпичом машину бывшей жены. Мужчина продолжал громить автомобиль даже после приезда полицейских.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar