Семь объектов за ночь: «Нафтогаз» заявил о сокрушительном ударе ВС РФ по «Укрнафте»

Семь объектов нефтегазодобычи компании «Укрнафта» получили повреждения в результате ночных ударов на востоке Украины. Об этом сообщила группа «Нафтогаз».

В компании назвали произошедшее одной из самых массированных атак на её производственную инфраструктуру. Под ударом оказались предприятия, связанные с добычей нефти и газа.

Как утверждает «Нафтогаз», критически важное оборудование было уничтожено. Из-за повреждений работу нескольких объектов пришлось остановить. В группе также заявили о потере значительных объёмов добычи, однако конкретные показатели не привели. «Укрнафта» входит в структуру «Нафтогаза».

В Минобороны РФ сообщали, что за минувшую неделю, с 1 по 7 августа, Вооружённые силы России высокоточным оружием и ударными беспилотниками выполнили два массированных и 12 групповых авианалётов. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, питающие украинскую армию, а также цеха сборки и склады хранения беспилотников с комплектующими.