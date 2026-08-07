Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 13:56

Семь объектов за ночь: «Нафтогаз» заявил о сокрушительном ударе ВС РФ по «Укрнафте»

«Нафтогаз»: При ночной атаке были повреждены семь объектов «Укрнафты»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Семь объектов нефтегазодобычи компании «Укрнафта» получили повреждения в результате ночных ударов на востоке Украины. Об этом сообщила группа «Нафтогаз».

В компании назвали произошедшее одной из самых массированных атак на её производственную инфраструктуру. Под ударом оказались предприятия, связанные с добычей нефти и газа.

Как утверждает «Нафтогаз», критически важное оборудование было уничтожено. Из-за повреждений работу нескольких объектов пришлось остановить. В группе также заявили о потере значительных объёмов добычи, однако конкретные показатели не привели. «Укрнафта» входит в структуру «Нафтогаза».

Сразу восемь за неделю: МО перечислило населённые пункты, перешедшие под контроль ВС РФ
Сразу восемь за неделю: МО перечислило населённые пункты, перешедшие под контроль ВС РФ

В Минобороны РФ сообщали, что за минувшую неделю, с 1 по 7 августа, Вооружённые силы России высокоточным оружием и ударными беспилотниками выполнили два массированных и 12 групповых авианалётов. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, питающие украинскую армию, а также цеха сборки и склады хранения беспилотников с комплектующими.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar