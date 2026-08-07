Семь дней огня: Армия РФ нанесла 14 массированных и групповых ударов по целям на Украине

За минувшие семь дней Вооружённые силы России нанесли серию из двух массированных и 14 групповых ударов. О результатах атак 7 августа отчитались в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили детали операции, проходившей с 1 по 7 августа. По целям работали высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

Всего за этот период выполнили два массированных и двенадцать групповых авианалётов. Основной задачей являлось поражение ключевых военных и логистических объектов противника.

Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса и центры логистики. Кроме того, повреждены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, питающие украинскую армию.

Отдельно в сводке выделены места сборки и хранения БПЛА. Российским военным удалось накрыть цеха производства дронов и склады с комплектующими к ним.

Серьёзный урон причинён инфраструктуре морских портов, которую использовали для накопления и ремонта военной техники. Там же противник держал грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы.

Помимо техники, поражены пункты временной дислокации украинских формирований и места базирования иностранных наёмников.