«Яблоко» допустило серьёзные нарушения предвыборного законодательства, причём некоторые из них произошли ещё до официального выдвижения кандидатов. Об этом говорится в иске партии «Родина» в Верховный суд, пишет ТАСС.

Истцы обратили внимание на даты в уведомлениях кандидатов об отсутствии иностранных счетов и активов. У 218 человек из 269, включенных в список, эти документы подписаны 20–26 июня 2026 года. При этом предвыборный съезд партии состоялся 27–28 июня. Ещё 39 человек подписали уведомления в дни съезда, а 12 — после 28 июня.

Далее в заявлении говорится о тратах на агитацию, которые превышают установленные лимиты. Как сказано в документе, расходы, произведенные помимо избирательного фонда или сверх его предельного размера, превысили 5% от этого лимита. Речь идёт о сумме в 35 млн рублей.

Отдельный блок претензий касается материалов на сайте «Яблока». Заявители утверждают, что там зафиксирована системная поддержка ЛГБТ*-движения, признанного экстремистским и запрещённым в РФ. Указанные публикации до сих пор доступны, что истцы расценивают как публичное оправдание и пропаганду идеологии экстремистской организации.

Также в иске отмечено распространение агитации через ресурсы иноагентов и зарубежные площадки. Оценочная стоимость публикаций у лиц со статусом иностранного агента составила более 15 млн рублей. Еще свыше 55 млн рублей пришлось на продвижение в Instagram** и YouTube за период с 27 июня по 6 августа, оплаченное помимо избирательного фонда.

Напомним, в Верховный суд РФ подан иск о признании недействительной регистрации федерального списка кандидатов от партии «Яблоко». Заседание состоится 10 августа. «Яблоко» в последнее время сталкивается с серьёзной критикой за позицию по Украине. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что партия ни разу не высказывалась с осуждением действий Киева. Леонид Слуцкий выступил с предложением признать «Яблоко» нежелательной организацией. Причиной стал план партии по урегулированию конфликта, который Слуцкий расценил как предательство интересов страны и памяти российских военнослужащих.

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