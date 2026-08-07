Журавлёв связал иск «Родины» о снятии «Яблока» с финансовыми нарушениями

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв сообщил о подаче иска в Верховный суд Российской Федерации. Заявители требуют отстранить партию «Яблоко» от участия в предстоящих выборах в Государственную думу. Основанием для обращения стали предполагаемые финансовые нарушения, сообщил он ТАСС.

По словам Журавлёва, юристы «Родины» провели детальный анализ деятельности «Яблока» и выявили множество нарушений законодательства. В первую очередь речь идёт о незаконных схемах финансирования, которые, по мнению заявителей, несовместимы с участием в избирательной кампании.

Напомним, в Верховный суд РФ подан иск о признании недействительной регистрации федерального списка кандидатов от партии «Яблоко». О подаче заявления ранее уже сообщал лидер партии «Родина» и депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Именно он выступил инициатором процедуры по исключению политических оппонентов из избирательной кампании в нижнюю палату парламента.

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