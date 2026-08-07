В Верховный суд поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму
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В Верховный суд России поступило заявление с требованием отменить регистрацию федерального списка кандидатов от партии «Яблоко». Информацию об этом ТАСС подтвердили в самой судебной инстанции.
О подаче документов ранее рассказал агентству председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Именно он инициировал процесс снятия политических оппонентов с думской гонки.
В картотеке ВС РФ уже зафиксирован соответствующий иск. Заявитель просит признать недействительной регистрацию списка, выдвинутого объединением на выборы девятого созыва нижней палаты парламента.
Ранее «Яблоко» подверглось критике со стороны российских парламентариев. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что партия ни разу не осудила действия Украины. Журавлёв обвинил «Яблоко» в финансировании из-за рубежа, а глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал идею «Яблока» о договоре с Украиной Брестским миром 2.0.
Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября. Ранее ЦИК определила порядок партий в избирательном бюллетене.
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