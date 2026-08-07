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7 августа, 10:18

В Верховный суд поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В Верховный суд России поступило заявление с требованием отменить регистрацию федерального списка кандидатов от партии «Яблоко». Информацию об этом ТАСС подтвердили в самой судебной инстанции.

О подаче документов ранее рассказал агентству председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Именно он инициировал процесс снятия политических оппонентов с думской гонки.

В картотеке ВС РФ уже зафиксирован соответствующий иск. Заявитель просит признать недействительной регистрацию списка, выдвинутого объединением на выборы девятого созыва нижней палаты парламента.

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Ранее «Яблоко» подверглось критике со стороны российских парламентариев. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что партия ни разу не осудила действия Украины. Журавлёв обвинил «Яблоко» в финансировании из-за рубежа, а глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал идею «Яблока» о договоре с Украиной Брестским миром 2.0.

Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября. Ранее ЦИК определила порядок партий в избирательном бюллетене.

Life.ru подробно рассказывал, как пройдут выборы в Госдуму 2026 года и что изменилось для избирателей.

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Никита Никонов
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