Ядовитая и едкая: Российские спортсмены шокированы качеством воды на чемпионате Европы в Париже

Российские спортсмены, выступающие на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, столкнулись с проблемами из-за качества воды в бассейнах. По их словам, она едкая и даже ядовитая.

По словам врача национальной команды по синхронному плаванию Дениса Моисеева, вода в бассейне вызывает раздражение глаз, хотя её показатели не выходят за пределы допустимых норм. Проблемы возникли и на соревнованиях по плаванию на открытой воде. Накануне стартов организаторы отменили тренировку в Сене после обнаружения загрязнений и пятен бензина, из-за чего спортсменам пришлось заниматься в закрытом бассейне.

«Чемпионаты Европы почему-то не балуют нас качеством воды; действительно, вода раздражает глаза, но мы уже выработали алгоритмы, тренеры реже просят спортсменов снимать очки. Мы подобрали фармподдержку для глаз», — сказал тренер Моисеев в интверьвю ИС «Вести».

Главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев заявил, что подобные ситуации уже случались на международных турнирах. По его словам, решение European Aquatics отказаться от тренировки в реке было оправданным. Сборная России выступает на чемпионате Европы в нейтральном статусе впервые с 2021 года. На данный момент в активе команды 13 медалей, включая пять золотых.

Ранее сообщалось, что иностранные спортсменки тепло встретили россиянок на чемпионате Европы. Никаких проявлений негатива со стороны других участниц зафиксировано не было.