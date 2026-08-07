В ФРГ на 4 месяца закрыли автобан для строительства туннеля для лягушек за €1,7 млн

В немецком Билефельде на четыре месяца перекрыли одну из крупных автомагистралей ради строительства специальных тоннелей для лягушек, жаб и тритонов. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, на проект выделили 1,7 млн евро. Помимо дорожных работ, власти намерены оборудовать 12 подземных переходов, которые позволят всем этим замечательным амфибиям безопасно пересекать трассу во время сезонной миграции.

«На строительство дорог и двенадцати жабьих тоннелей выделено 1,7 миллиона евро — для этого на четыре месяца будет закрыта важная дорога в Билефельде», — пишет Bild.

До сих пор спасением животных занимались добровольцы. Каждую весну они вручную переносили через дорогу около трёх тысяч лягушек, жаб и тритонов. После завершения строительства необходимость в этом должна исчезнуть — амфибии смогут самостоятельно пользоваться подземными переходами.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге волонтёры за сезон помогли ровно 27 289 жабам и лягушкам безопасно пересечь дорогу к местам нереста у Сестрорецкого разлива. Акция «Дорогу амфибиям!» проводится ежегодно, а число спасённых животных продолжает расти.