Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 02:47

Путин оценил ход строительства первой высокоскоростной магистрали России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Строительство первой российской высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом продолжается по графику. О ходе реализации проекта президент России Владимир Путин рассказал в видеообращении по случаю Дня железнодорожника.

«Полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», — сказал Путин.

Президент также отметил, что железнодорожная инфраструктура России продолжает развиваться. По его словам, этого удаётся добиваться благодаря работе специалистов отрасли, которые реализуют крупные транспортные проекты и модернизируют сеть железных дорог.

В Минтрансе оценили возможность строительства ВСМ, соединяющей Россию и Китай
В Минтрансе оценили возможность строительства ВСМ, соединяющей Россию и Китай

Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил, что проект первой высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом полностью обеспечили финансированием. Он подчеркнул, что строительство идёт по графику. Проект реализуют на основе концессионного соглашения. Около трети средств выделяет государство, а основную часть финансирования обеспечивают частные инвесторы.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • ржд
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar