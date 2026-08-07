В Госдуму внесут проект о праве беременных переходить на удалёнку

В Госдуму внесут законопроект о праве беременных по медицинским показаниям переходить на дистанционную работу. Документ разработали депутаты от фракции «Новые люди».

Авторами инициативы стали Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Согласно проекту, право на удалённую работу предлагается предоставить в тех случаях, когда обязанности сотрудницы можно выполнять вне офиса.

В пояснительной записке отмечается, что во время беременности женщина нередко сохраняет полную трудоспособность. Однако ежедневные поездки на работу, длительное пребывание на рабочем месте или большое количество личных контактов могут быть нежелательны по медицинским показаниям.

По замыслу авторов инициативы, такой формат позволит будущей матери продолжить выполнять свои обязанности и получать прежнюю зарплату, одновременно соблюдая рекомендации врачей.

При этом переход на удалённую работу предлагается только для тех должностей, где это действительно возможно.

Ранее замминистра здравоохранения Евгения Котова сообщила, что в России вступил в силу новый порядок медицинской помощи беременным, охватывающий путь от подготовки к зачатию до восстановления после родов. Она отметила, что новые нормы включают подготовку, наблюдение, раннее выявление патологий и тактику лечения.