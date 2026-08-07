Блэкаут в Киеве: Свет погас сразу в двух районах

Часть Киева осталась без электричества из-за аварии. Отключения затронули Оболонский и Подольский районы украинской столицы, сообщили в ДТЭК

В энергокомпании уточнили, что специалисты уже проводят аварийно-восстановительные работы.

При этом проблемы со светом в этой части Киева возникают не впервые. Несколько дней назад электричество уже пропадало, причиной тогда называли сгоревший трансформатор.

А накануне блэкаут произошёл во Львове — там вышли из строя несколько трансформаторных подстанций, часть города осталась без электроснабжения. Местные СМИ объясняют случившееся аномальной жарой.