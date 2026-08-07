Блэкаут в Киеве: Свет погас сразу в двух районах
Два района Киева остались без света
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Часть Киева осталась без электричества из-за аварии. Отключения затронули Оболонский и Подольский районы украинской столицы, сообщили в ДТЭК
В энергокомпании уточнили, что специалисты уже проводят аварийно-восстановительные работы.
При этом проблемы со светом в этой части Киева возникают не впервые. Несколько дней назад электричество уже пропадало, причиной тогда называли сгоревший трансформатор.
А накануне блэкаут произошёл во Львове — там вышли из строя несколько трансформаторных подстанций, часть города осталась без электроснабжения. Местные СМИ объясняют случившееся аномальной жарой.
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