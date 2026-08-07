Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 14:56

Haber Denizde: БПЛА атаковал турецкий сухогруз у Новороссийска

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Турецкий сухогруз MV Güllük подвергся атаке беспилотника у побережья Новороссийска. Об этом сообщил отраслевой портал Haber Denizde.

По данным издания, БПЛА попал в жилую надстройку судна. Никто из находившихся на борту членов экипажа не погиб и не пострадал. На момент происшествия сухогруз следовал в российский порт Тамань. После атаки MV Güllük сохранил ход и направился в сторону Стамбула. В Турции судно планируют отправить на верфь. Специалисты оценят повреждения и проведут необходимый ремонт.

MV Güllük ходит под турецким флагом и используется для перевозки сухих грузов. Судно было построено в 2002 году.

Российские удары превращают флот снабжения ВСУ в подводный музей: Ещё четыре сухогруза пошли ко дну
Российские удары превращают флот снабжения ВСУ в подводный музей: Ещё четыре сухогруза пошли ко дну

Несколько дней назад Турция призвала Россию и Украину обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море после атаки украинского беспилотника на судно турецкой компании, следовавшее в Новороссийск. Тогда трое членов экипажа получили серьёзные ранения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar