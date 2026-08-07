Haber Denizde: БПЛА атаковал турецкий сухогруз у Новороссийска

Турецкий сухогруз MV Güllük подвергся атаке беспилотника у побережья Новороссийска. Об этом сообщил отраслевой портал Haber Denizde.

По данным издания, БПЛА попал в жилую надстройку судна. Никто из находившихся на борту членов экипажа не погиб и не пострадал. На момент происшествия сухогруз следовал в российский порт Тамань. После атаки MV Güllük сохранил ход и направился в сторону Стамбула. В Турции судно планируют отправить на верфь. Специалисты оценят повреждения и проведут необходимый ремонт.

MV Güllük ходит под турецким флагом и используется для перевозки сухих грузов. Судно было построено в 2002 году.

Несколько дней назад Турция призвала Россию и Украину обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море после атаки украинского беспилотника на судно турецкой компании, следовавшее в Новороссийск. Тогда трое членов экипажа получили серьёзные ранения.