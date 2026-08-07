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7 августа, 15:11

Взрыв и пожар произошли на НПЗ Slovnaft в Братиславе

Взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе — столице Словакии, передаёт телеканал Markiza. Пострадавших нет. Судя по видео из Сети, над объектом поднимается густой чёрный дым.

Последствия взрыва на НПЗ в Братиславе. Видео © X / Predictivemoney

По данным телеканала, взрыв был настолько мощным, что ударная волна ощущалась в ближайших домах. Руководство НПЗ отчиталось, что возгорание практически потушено. Причину инцидента установит специальная комиссия.

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Пожар на НПЗ в Братиславе. Обложка © X / Predictivemoney

Матвей Константинов
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