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7 августа, 15:11

Обезьяна ранила 18 человек и закрыла 40 школ на Суматре

В Индонезии поймали обезьяну, от нападения которой могли пострадать 18 человек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Суматре поймали обезьяну, которую подозревают в нападениях как минимум на 18 человек. Об этом сообщает портал Indonesia Expat.

Поиски животного в городе Тембилахан продолжались три дня. Макаку удалось заманить в железную клетку-ловушку, предоставленную пожарно-спасательной службой.

После поимки примата перевезли в Пеканбару. Специалисты регионального агентства по охране природных ресурсов будут наблюдать за его состоянием и устанавливать причины необычной агрессии.

Среди пострадавших оказались дети и пожилые люди. Обезьяна кусала и царапала горожан, некоторым потребовались швы и вакцинация от бешенства.

Местные власти пока не исключают, что нападения могла совершать группа животных. Жителей призвали сохранять осторожность до тех пор, пока город не признают безопасным.

Из-за случившегося в Тембилахане временно закрыли 40 школ, а сотни учеников перевели на дистанционное обучение. Занятия планируют возобновить 10 августа, если новых атак не произойдёт.

Россиянку насмерть загрызла домашняя обезьянка
Россиянку насмерть загрызла домашняя обезьянка

Ранее Life.ru рассказывал, как обезьяна сорвалась с поводка и покусала десятилетнюю девочку в Ростове-на-Дону. Ребёнка доставили в больницу, где ему сделали прививки от бешенства.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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