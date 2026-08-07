Обезьяна ранила 18 человек и закрыла 40 школ на Суматре

На Суматре поймали обезьяну, которую подозревают в нападениях как минимум на 18 человек. Об этом сообщает портал Indonesia Expat.

Поиски животного в городе Тембилахан продолжались три дня. Макаку удалось заманить в железную клетку-ловушку, предоставленную пожарно-спасательной службой.

После поимки примата перевезли в Пеканбару. Специалисты регионального агентства по охране природных ресурсов будут наблюдать за его состоянием и устанавливать причины необычной агрессии.

Среди пострадавших оказались дети и пожилые люди. Обезьяна кусала и царапала горожан, некоторым потребовались швы и вакцинация от бешенства.

Местные власти пока не исключают, что нападения могла совершать группа животных. Жителей призвали сохранять осторожность до тех пор, пока город не признают безопасным.

Из-за случившегося в Тембилахане временно закрыли 40 школ, а сотни учеников перевели на дистанционное обучение. Занятия планируют возобновить 10 августа, если новых атак не произойдёт.

Ранее Life.ru рассказывал, как обезьяна сорвалась с поводка и покусала десятилетнюю девочку в Ростове-на-Дону. Ребёнка доставили в больницу, где ему сделали прививки от бешенства.