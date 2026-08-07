Неравнодушные граждане помогли найти пропавших в Иркутске двойняшек
В Иркутске нашли пропавших восьмилетних двойняшек
Двойняшки, которых разыскивали в Иркутске. Обложка © Telegram / МВД38
Найдены восьмилетние двойняшки, пропавшие в Иркутске сегодня днём. Как сообщили в пресс-службе местной полиции, этому содействовали неравнодушные граждане. Правоохранители поблагодарили всех за помощь.
«В настоящее время брат и сестра переданы родителям. С ними все в порядке, противоправных действий в отношении детей не совершалось», — говорится в сообщении.
Напомним, ребята пропали сегодня. Заявление об исчезновении в полицию подала их мама. По словам женщины, дети вышли из дома и перестали выходить на связь.
О поисках пропавших людей, работе спасателей и других происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.