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7 августа, 15:47

Неравнодушные граждане помогли найти пропавших в Иркутске двойняшек

В Иркутске нашли пропавших восьмилетних двойняшек

Двойняшки, которых разыскивали в Иркутске. Обложка © Telegram / МВД38

Двойняшки, которых разыскивали в Иркутске. Обложка © Telegram / МВД38

Найдены восьмилетние двойняшки, пропавшие в Иркутске сегодня днём. Как сообщили в пресс-службе местной полиции, этому содействовали неравнодушные граждане. Правоохранители поблагодарили всех за помощь.

«В настоящее время брат и сестра переданы родителям. С ними все в порядке, противоправных действий в отношении детей не совершалось», — говорится в сообщении.

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Напомним, ребята пропали сегодня. Заявление об исчезновении в полицию подала их мама. По словам женщины, дети вышли из дома и перестали выходить на связь.

О поисках пропавших людей, работе спасателей и других происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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