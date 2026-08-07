В Иркутске пропали восьмилетние двойняшки, они вышли из дома и не вернулись
Дети, пропавшие в Иркутске. Обложка © Telegram / МВД38
В Иркутске разыскивают восьмилетних двойняшек. Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД, дети вышли из дома по улице Ивана Галкина сегодня в 07:00 мск и до сих пор не вернулись. С заявлением об исчезновении обратилась мама детей.
«[Девочка] была одета в светлую футболку, голубые шорты, светлую бейсболку и светлые кроссовки. [Мальчик] был одет в тёмную футболку, тёмные шорты, светлые кроссовки и тёмную бейсболку. При себе имел жёлтый пакет», — говорится в сообщении.
В полиции просят тех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних, сообщить об этом по номеру телефона: 8 (964) 277-87-87 или 102.
Ранее девятилетний мальчик пропал в Ломоносовском районе Ленинградской области. Поиски продолжаются уже третьи сутки. Известно, что ребёнок уже исчезал в июне, однако в тот раз его нашли спустя несколько дней.
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