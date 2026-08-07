В Иркутске пропали восьмилетние двойняшки, они вышли из дома и не вернулись

В Иркутске разыскивают восьмилетних двойняшек. Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД, дети вышли из дома по улице Ивана Галкина сегодня в 07:00 мск и до сих пор не вернулись. С заявлением об исчезновении обратилась мама детей.

«[Девочка] была одета в светлую футболку, голубые шорты, светлую бейсболку и светлые кроссовки. [Мальчик] был одет в тёмную футболку, тёмные шорты, светлые кроссовки и тёмную бейсболку. При себе имел жёлтый пакет», — говорится в сообщении.

В полиции просят тех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних, сообщить об этом по номеру телефона: 8 (964) 277-87-87 или 102.