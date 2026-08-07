Пропавшего в Ленобласти мальчика ищут уже второй раз за лето

Девятилетнего мальчика, пропавшего в посёлке Новогорелово Ленинградской области, разыскивают уже второй раз за это лето. В июне ребёнок также ушёл из дома и несколько дней считался пропавшим, сообщили ТАСС в петербургском отряде «ЛизаАлерт».

«Ищем второй раз. Первый — в июне, найден группой „ЛизаАлерт“», — рассказали поисковики.

В первый раз мальчик пропал 22 июня. Тогда поиски закончились благополучно: спустя несколько дней ребёнка нашли живым.

На этот раз девятилетний Нурмухаммед вышел гулять в Новогорелово 5 августа около 14:00 и домой не вернулся. По данным «ЛизаАлерт», ребёнок воспитывается в многодетной семье.

Рост мальчика — около 120 сантиметров, он худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения на нём были серая кофта, синие шорты, босоножки и чёрная кепка. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят связаться с поисковиками по телефону 8 (800) 700-54-52.

Ранее Life.ru сообщал, что поиски ребёнка в Ломоносовском районе продолжаются третьи сутки. Девятилетний мальчик вышел из дома и не вернулся.