В Новозыбкове Брянской области появился мемориал на месте атаки ВСУ на АЗС
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жители Новозыбкова создали народный мемориал возле автозаправочной станции, подвергшейся атаке ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Брянской области.
На месте трагедии появились цветы, свечи и лампады. Таким образом горожане почтили память погибшего мужчины и выразили поддержку пострадавшим.
Мемориал также посетил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Глава региона возложил цветы и почтил память жертвы атаки.
Напомним, 6 августа Новозыбков подвергся удару беспилотника самолётного типа. Как писал Life.ru, в городе погиб мужчина, ещё пять человек получили ранения. Были повреждены автозаправочная станция и несколько автомобилей.
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