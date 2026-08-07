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7 августа, 16:27

В Новозыбкове Брянской области появился мемориал на месте атаки ВСУ на АЗС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жители Новозыбкова создали народный мемориал возле автозаправочной станции, подвергшейся атаке ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Брянской области.

На месте трагедии появились цветы, свечи и лампады. Таким образом горожане почтили память погибшего мужчины и выразили поддержку пострадавшим.

Мемориал также посетил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Глава региона возложил цветы и почтил память жертвы атаки.

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Напомним, 6 августа Новозыбков подвергся удару беспилотника самолётного типа. Как писал Life.ru, в городе погиб мужчина, ещё пять человек получили ранения. Были повреждены автозаправочная станция и несколько автомобилей.

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Юрий Лысенко
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