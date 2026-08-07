Львовская полиция составила на избитую борцами за мову женщину протокол за хулиганство

Полиция Львовской области составила административный протокол на 52-летнюю мать украинского военнослужащего, которую избили в маршрутке из-за русского языка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правоохранительного ведомства в соцсети.

Женщину оформили по статье о мелком хулиганстве. При этом полиция приняла её заявление о нанесении телесных повреждений. Правоохранители продолжают опрашивать участников и свидетелей, после чего обещают дать правовую оценку действиям каждой стороны.

Сын пострадавшей, служащий в ВСУ, изложил другую версию произошедшего. По его словам, мать возвращалась из Польши, а пассажиры начали предъявлять ей претензии из-за разговора на русском языке. Затем женщину якобы избили и высадили из автобуса.

Военнослужащий опубликовал фотографию матери с синяком под глазом. Он также утверждает, что участники конфликта потребовали от неё $500 и пытаются убедить полицейских, будто драку начала она сама.

Напомним, инцидент произошёл утром 7 августа в маршрутном автобусе на улице Окружной во Львове. По версии полиции, между жительницей Днепропетровской области и несколькими пассажирами возник спор, переросший в потасовку. Позднее конфликт продолжился на улице и в аптеке. Life.ru рассказывал о реакции военного на происшествие. После нападения на мать он заявил, что не видит смысла защищать таких сограждан, и пообещал подобающий ответ каждому из такого рода «истинных украинцев».