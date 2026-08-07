Жительница Краснодарского края обнаружила в багажнике своего автомобиля спящую бездомную женщину, когда вернулась с рынка. Историей и видео произошедшего она поделилась в социальных сетях.

«Бездомная женщина в нетрезвом состоянии, прекрасно устроилась в багажники, разложила свои вещи, бутылку, продукты и легла спать. Я не могла прийти в себя минут 10 точно, ходила из угла в угол и кричала», — рассказала женщина.

Жительница Кубани нашла спящую бездомную женщину в багажнике своей машины. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svetlana_kapustinaa

По словам девушки, она оставила машину незапертой и ненадолго ушла за покупками. Вернувшись, хозяйка открыла багажник и увидела там незнакомую женщину, которая, как утверждается, находилась в нетрезвом состоянии. Автор публикации рассказала, что незваная гостья успела разместить в багажнике свои вещи, бутылку и продукты, а затем уснула. После того как багажник открыли, женщина поднялась и быстро ушла.

По словам владелицы автомобиля, после случившегося в багажнике остались мусор и окурки. Машину пришлось тщательно отмывать, в том числе с использованием хлорсодержащих средств.

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