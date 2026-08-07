Подозреваемый в хищении западной помощи экс-госсек МИД Украины вышел под залог

Бывший государственный секретарь МИД Украины Александр Баньков, подозреваемый в хищении западной помощи, вышел из-под стражи после внесения залога. Эту информацию LIGA.net подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда Незалежной.

По данным издания, залог в размере 10 млн гривен был внесён ещё 3 августа — в день, когда суд избрал Банькову меру пресечения. По текущему курсу это составляет около 224 тысяч долларов.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины 3 августа отправил под стражу бывшего госсекретаря МИД Александра Банькова до 30 сентября по подозрению в хищении средств международной помощи. Прокурор требовал ареста с залогом 15 млн гривен, но суд снизил его. По версии НАБУ, Баньков вместе с другими чиновниками и бухгалтером создал группу для присвоения и отмывания благотворительных денег.