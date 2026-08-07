Музей, мастер-классы и сбор макулатуры: В колыбели российской бумаги стартовал уникальный фестиваль

Компания «Объединенные бумажные фабрики» проведёт первую в России Неделю «Бумажное сердце» с 15 по 22 августа 2026 года. Проект заменит традиционный однодневный фестиваль, который проходил в посёлке Полотняный Завод Калужской области с 2022 года — населённом пункте, в котором более 300 лет назад зародилась отечественная бумажная промышленность. В этом году событие впервые станет недельным.

Программа развернётся в Калуге и в посёлке Полотняный Завод, на площадке Музея бумаги «Бузеон». Гостей ждут уличная фотовыставка о бумажном производстве, сбор макулатуры, лекции и мастер-классы. В музее откроется художественная выставка современных бумажных произведений.с

Выставка на Неделе «Бумажное сердце». Фото © Предоставлено Life.ru

Центральным событием станет федеральная конференция «ЦБП-2035» с участием представителей власти, топ-менеджеров и экспертов отрасли. Мероприятие пройдёт при поддержке Минпромторга. Подробности на сайте проекта. За четыре года фестиваль посетили более 22 тысяч человек из 25 регионов России.

Ранее сообщалось, что в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» завершился чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» среди ветеранов специальной военной операции. В мероприятии участвовало свыше 600 человек из 86 российских регионов. Соревнования проходили по 21 направлению — среди них слесарное и сварочное дело, кулинария, пилотирование дронов и массаж.