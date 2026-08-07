«Верфь для Patriot» в Германии оказалась под прицелом неизвестных БПЛА, возбуждено дело

Неизвестные беспилотники были замечены над военной базой Бундесвера в городе Мехерних на западе Германии. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретный доклад полиции.

По данным издания, объект используется для хранения вооружений и запасных частей, а также ремонта систем противовоздушной обороны Patriot. Вечером в четверг и утром в пятницу сотрудники частной охраны зафиксировали шесть полётов неизвестных дронов и сообщили о них в полицию.

Прибывшие на место полицейские также наблюдали крупный беспилотник, который некоторое время кружил над базой. Военная полиция предполагает, что речь может идти о дроне типа Fly-380 VTOL с размахом крыла до 3,8 метра, однако официального подтверждения этой версии нет. В оперативном командовании Бундесвера подтвердили изданию факт инцидента. По данным военных, над объектом были замечены как минимум два беспилотника.

Личности операторов дронов пока не установлены. Полиция возбудила дело по подозрению в несанкционированной съёмке военного объекта, к расследованию подключены военная контрразведка Германии (MAD) и Совместный центр по противодействию беспилотникам. Известно, что вышеуказанную базу называют «верфью для Patriot», а площадь складов составляет 30 тысяч «квадратов».