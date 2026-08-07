На Украине более 60 пассажирских поездов выбились из графика
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На Украине нарушено движение пассажирских поездов. Согласно данным онлайн-табло национального перевозчика «Укрзализныця», с задержками следуют более 60 составов.
По информации железнодорожного перевозчика, свыше 30 поездов отстают от расписания как минимум на один час. Самая крупная задержка зафиксирована у поезда, следующего по маршруту Днепропетровск — Трускавец. По данным онлайн-табло, его отставание от графика превышает восемь часов.
Причины массовых задержек в опубликованной информации не уточняются. «Укрзализныця» продолжает обновлять данные о движении поездов на своём онлайн-табло.
Ранее сообщалось, что после массированного удара ВС РФ 6 июля в Украине возникли сбои в движении поездов. Как минимум 14 рейсов задерживались, включая поезд Львов — Запорожье на 8 часов 21 минуту и Днепр — Ивано-Франковск на 8 часов, а Днепр — Львов — на 7 часов 43 минуты. Ещё десять составов отставали от одного до шести часов.
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