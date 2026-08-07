Очереди на границе Украины с ЕС выросли до 7,3 тысяч фур

Очереди на границе Украины с Евросоюзом резко выросли за сутки. По данным Ассоциации международных экспедиторов, по состоянию на 7 августа выезда ожидают 7342 автомобиля. Это почти на 48 процентов больше, чем накануне.

Основная нагрузка приходится на польское направление — там стоят 6450 фур. На границе со Словакией очередь составляет 546 машин, с Румынией — 328.

В ассоциации отмечают, что блокировка портов Одессы смещает грузопотоки на сухопутные маршруты, что приводит к перегрузке пунктов пропуска и увеличению времени ожидания.

Ранее сообщалось, что на украинско-польской границе образовалась многотысячная очередь из грузовиков — на выезде в Польшу стояло около 6,5 тысячи фур. На пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» время ожидания могло достигать почти семи суток. Причиной называли морскую блокаду, из-за которой значительную часть экспорта перенаправили на автотранспорт, что резко увеличило нагрузку на сухопутные маршруты и привело к образованию крупных заторов.