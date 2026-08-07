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7 августа, 18:49

Ради вашей же безопасности! На Кубани бьют тревогу из-за аквапарка, в котором записывают всё в женской раздевалке

В аквапарке «Оазис»на Кубани нашли камеры в женской раздевалке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Zaiets

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Zaiets

Жительница Краснодарского края заявила, что обнаружила камеры видеонаблюдения в женской раздевалке аквапарка «Оазис» в селе Белая Глина.

По словам посетительницы, она приехала в аквапарк вместе с шестилетней дочерью. О наличии камер женщина, как утверждается, узнала только после того, как они дважды переоделись. Собеседница издания рассказала, что обратилась за разъяснениями к сотрудникам аквапарка, пишет телеграм-канал «Кровавая Барыня».

Посетительница заявила о камерах в женской раздевалке аквапарка на Кубани. Видео © Telegram / Кровавая барыня

Ей ответили, что видеонаблюдение установлено для предотвращения краж — при необходимости будет возможность просмотреть архив записей. При этом, как утверждает посетительница, в раздевалке размещено объявление о том, что администрация не несёт ответственности за оставленные вещи.

Также женщина заявила, что душевые расположены рядом с раздевалкой и могут попадать в поле зрения камер. По её словам, одна из установленных камер является поворотной и может изменять направление съёмки, а также приближать изображение.

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Анастасия Никонорова
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