Жителя Литвы задержали после прорыва границы с Россией

Житель Литвы устроил незаконный прорыв через закрытый пограничный пункт и оказался на территории России. Мужчина на автомобиле Audi A5 Sportback протаранил шлагбаум и пересёк границу, сообщает литовское издание LRT со ссылкой на главу отдела коммуникаций Службы охраны государственной границы Литвы Лину Лауринайтите.

Инцидент произошёл утром 22 июля на пункте пропуска «Нида». По данным Службы охраны госграницы Литвы, водитель отодвинул защитное ограждение, объехал противотанковые заграждения и въехал на территорию КПП.

После этого мужчина вышел из машины и пешком пересёк государственную границу. Дойдя до российского заграждения, он некоторое время находился на месте, а затем вернулся обратно тем же путём. Позже нарушитель сел в автомобиль и покинул территорию пункта пропуска. Вскоре его задержали сотрудники погранзаставы в Ниде.

Им оказался 40-летний житель Вильнюсского района с инициалами Т.А. Мужчина был трезв, а тест на наркотики показал отрицательный результат. После допроса его отпустили под подписку о невыезде. В отношении литовца начато досудебное расследование – ему грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее Life.ru писал, что Финляндия задумалась о восстановлении болот у границы с Россией как о дополнительной мере защиты. Власти страны считают, что труднопроходимая местность может затруднить передвижение техники в случае военных угроз. Проект одновременно рассматривают как экологическую инициативу и элемент оборонного планирования.