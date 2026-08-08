В Чехии мужчина с ножом ранил трёх человек

Мужчина с ножом напал на двух мужчин и женщину в городе Танвальд на северо-западе Чехии. Все трое получили тяжёлые ранения и находятся в критическом состоянии, сообщает портал idnes со ссылкой на полицию и экстренные службы.

Пострадавших доставили в больницы соседнего Либереца на вертолётах. Правоохранители задержали нападавшего, при этом он сам также получил ранения.

Ещё одна женщина пострадала из-за применения слезоточивого газа.

Мотивы нападения пока не установлены. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее четыре человека пострадали при нападении с ножом в районе Ковент-Гарден в центре Лондона. Они госпитализированы. Как пишут местные СМИ, полиция задержала женщину.