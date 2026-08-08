Визит Владимира Зеленского в Сербию вызвал резкую реакцию со стороны оппозиционной партии «Мы — сила народа». Политическое объединение заявило, что приезд украинского лидера может негативно сказаться на отношениях Белграда с Москвой.

В партии напомнили, что президентский мандат Зеленского истёк в мае 2024 года, и назвали любые переговоры с ним не имеющими политического значения.

Особое внимание представители движения уделили энергетической зависимости Сербии от России. По их словам, страна в значительной степени использует российский газ, а из-за внешнеполитического курса Белграда и поставок вооружений Украине поставки якобы уже происходят ограниченными объёмами.

«Энергетический сектор Сербии в большой степени зависит от дешёвого российского газа, который из-за безответственной политики президента Вучича и поставок оружия на Украину уже сейчас получаем порционно, вместо того чтобы подписать долгосрочный договор», — говорится в сообщении.

Кроме того, в партии заявили, что Россия остаётся важным партнёром Сербии благодаря своему влиянию в Совете Безопасности ООН и позиции по вопросу Косово и Метохии.

Движение «Мы — сила народа» выступило против дальнейшего сближения Сербии с Евросоюзом и призвало власти страны рассмотреть возможность вступления в БРИКС. Представители партии заявили, что отношения с ЕС не могут быть полноценными, пока все страны объединения не пересмотрят свою позицию по признанию независимости Косово.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что визит Зеленского не отражает настроения сербского общества. По его мнению, приезд экс-комика в Белград стал результатом давления со стороны Брюсселя после отказа президента Сербии Александра Вучича подписывать антироссийскую декларацию на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».